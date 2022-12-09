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Coach's Corner Podcast: CU assistant Tim Brewster talks Coach Prime

Clint Cosgrove and Dave Berry
Rivals.com

Colorado assistant coach Tim Brewster joins Clint Cosgrove's weekly podcast to talk Deion Sanders, recruiting and the future of football in Boulder.

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