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football
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Class of 2023 QB among the first post-spring ball offers made by CU
Justin Guerriero
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CUSportsNation
Editor
Since spring ball officially came to a conclusion last Friday with the showcase held at Folsom Field, Colorado coaches Mitch Rodrigue, Danny Langsdorf and Darrin Chiaverini have all issued the firs...
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