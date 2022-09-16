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Check out the best photos from Colorado's Week 2 game at Air Force

Nigel Amstock
CU Sports Report

Colorado's 41-10 loss at Air Force may not be one to remember for the Buffaloes, but CU Sports Report's Nigel Amstock nonetheless captured the best images from a very rainy Saturday.

Check out his full photo gallery from last weekend for some great shots of the game.

Colorado coach Karl Dorrell.
Colorado coach Karl Dorrell. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Quinn Perry, Jaylen Striker and Jason Oliver make the tackle vs. Air Force.
Quinn Perry, Jaylen Striker and Jason Oliver make the tackle vs. Air Force. (Nigel Amstock)
LB Quinn Perry
LB Quinn Perry (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Air Force's Ben Jefferson runs with the ball through the heavy rain last week.
Air Force's Ben Jefferson runs with the ball through the heavy rain last week. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
QB J.T. Shrout struggled in his first start for Colorado, completing just 5 of 21 passes for 51 yards and an interception last Saturday.
QB J.T. Shrout struggled in his first start for Colorado, completing just 5 of 21 passes for 51 yards and an interception last Saturday. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
J.T. Shrout.
J.T. Shrout. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
J.T. Shrout.
J.T. Shrout. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
J.T. Shrout
J.T. Shrout (Nigel Amstock/CU Sports Report)
J.T. Shrout
J.T. Shrout (Nigel Amstock/CU Sports Report)
J.T. Shrout.
J.T. Shrout. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
J.T. Shrout.
J.T. Shrout. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
QB Brendon Lewis looks on from the sideline.
QB Brendon Lewis looks on from the sideline. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
RB Alex Fontenot.
RB Alex Fontenot. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Alex Fontenot just before his controversial fumble at the goal line.
Alex Fontenot just before his controversial fumble at the goal line. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
RB Deion Smith flips into the end zone for Colorado's lone touchdown last week.
RB Deion Smith flips into the end zone for Colorado's lone touchdown last week. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Deion Smith celebrates his touchdown with Austin Johnson.
Deion Smith celebrates his touchdown with Austin Johnson. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Deion Smith rushed for 59 yards and a touchdown last weekend.
Deion Smith rushed for 59 yards and a touchdown last weekend. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nikko Reed on the kickoff return.
Nikko Reed on the kickoff return. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nikko Reed.
Nikko Reed. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Defensive lineman Jalen Sami.
Defensive lineman Jalen Sami. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Kicker Cole Becker.
Kicker Cole Becker. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
DL Chance Main.
DL Chance Main. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Chance Main and Trevor Woods.
Chance Main and Trevor Woods. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
LB Josh Chandler-Semedo on the tackle.
LB Josh Chandler-Semedo on the tackle. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Safeties coach Brett Maxie.
Safeties coach Brett Maxie. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Colorado LBs coach Mark Smith in the rain.
Colorado LBs coach Mark Smith in the rain. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Defensive coordinator Chris Wilson.
Defensive coordinator Chris Wilson. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Offensive coordinator Mike Sanford.
Offensive coordinator Mike Sanford. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Karl Dorrell.
Karl Dorrell. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Karl Dorrell.
Karl Dorrell. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Safety Jaylen Striker.
Safety Jaylen Striker. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Safety Trevor Woods.
Safety Trevor Woods. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
WR Jordyn Tyson tries for a reception.
WR Jordyn Tyson tries for a reception. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Wide receiver Jordyn Tyson on the injury cart.
Wide receiver Jordyn Tyson on the injury cart. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Air Force rushed for 435 yards vs. Colorado.
Air Force rushed for 435 yards vs. Colorado. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Air Force servicemen cheer on the team.
Air Force servicemen cheer on the team. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Air Force coach Troy Calhoun and Colorado's Karl Dorrell shake hands after the game.
Air Force coach Troy Calhoun and Colorado's Karl Dorrell shake hands after the game. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Air Force celebrates its 41-10 win over the Buffs.
Air Force celebrates its 41-10 win over the Buffs. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
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