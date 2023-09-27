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WATCH: Javon Antonio and Omarion Cooper talk after practice

Javon Antonio meets with the media on Sept. 27.
Javon Antonio meets with the media on Sept. 27. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado is gearing up to take on the Trojans at Folsom Field on Saturday and Javon Antonio and Omarion Cooper know the Buffs need to lock in this week.

Antonio and Cooper talk the mistakes at Oregon, getting ready for USC, celebrities and more.

Watch Wednesday's sessions below:

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