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WATCH: Head coach Deion Sanders and Juwan Mitchell meet with the media

Head coach Deion Sanders during CU vs. CSU game.
Head coach Deion Sanders during CU vs. CSU game. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

After experiencing the Buffs first loss of the season, head coach Deion Sanders and the Buffs are looking back to the film to identify the problems and prepare for USC.

This week's theme, "the truth shall set you free."

Watch Tuesday's media sessions with Sanders and leading tackler Juwan Mitchell below:

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