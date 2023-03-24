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WATCH: Gary 'Flea' Harrell and RB Charlie Offerdahl

Gary "Flea" Harrell speaks at the podium after practice on March 24.
Gary "Flea" Harrell speaks at the podium after practice on March 24.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Running backs coach Gary "Flea" Harrell and RB Charlie Offerdahl took to the podium after the Buffs' first week of spring practice.

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