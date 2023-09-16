From an A-list celebrity like The Rock to rappers such as Lil Wayne and Offset and former NFL star Rob Gronkowski, it was a huge day for Boulder to be on full display to a national audience. Both top college football kickoff shows, ESPN's College GameDay and FOX's Big Noon Kickoff, made Colorado's campus their home Saturday morning shining the spotlight once again on the Buffs, who have become the biggest story in college football to begin the season.
CU and in-state rival Colorado State will square off at 8 p.m. MT on Saturday in the latest edition of the Rocky Mountain Showdown, but in the early morning hours it was all about the Buffs and their head coach Deion Sanders.
Below you can see clips from CU Sports Report's Nikki Edwards highlighting some of the big moments from behind the scenes of both kickoff shows as Boulder was the center of college football for a few hours before Saturday's slate of games.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb29kIG1vcm5pbmcgQnVmZnMg8J+YjiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vQXBoMTgxZFAwSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FwaDE4MWRQMEo8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmlra2kgRWR3YXJkcyAoQG5pa2tpZWR3YXJkc3Nz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25pa2tpZWR3YXJkc3Nz
L3N0YXR1cy8xNzAzMDIxMTM2NDkyMDA3ODc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxMZXTigJlzIGVuam95IHRoZSBoZWxsIG91dCBvZiB0b2RheSHi
gJ0gLSBQYXQgTWNBZmVlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93TWxGT3JO
Sk1FIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vd01sRk9yTkpNRTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBOaWtraSBFZHdhcmRzIChAbmlra2llZHdhcmRzc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmlra2llZHdhcmRzc3Mvc3RhdHVzLzE3MDMw
MzI1ODExMTYwMjI5NjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy
IDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Cb3VsZGVy4oCZcyB0aGUgcGxhY2UgdG8gYmUg8J+kqSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vU2h5NWdZR29LSSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1No
eTVnWUdvS0k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmlra2kgRWR3YXJkcyAoQG5pa2tp
ZWR3YXJkc3NzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25pa2tp
ZWR3YXJkc3NzL3N0YXR1cy8xNzAzMDM1NzY5NzcyODAyMTk4P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZWdneSBzaWdodGluZyDwn6as8J+SmyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vWnhKZmNMcUtwWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1p4SmZjTHFLcFo8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmlra2kgRWR3YXJkcyAoQG5pa2tpZWR3YXJkc3Nz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25pa2tpZWR3YXJkc3Nz
L3N0YXR1cy8xNzAzMDQ4ODY4MjIzNjYwMjI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaWwgV2F5bmUgd2Fsa2luZyB1cCB0byB0aGUgQmlnIE5vb24gc3Rh
Z2Xwn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EeHVDZW1DY0hBIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vRHh1Q2VtQ2NIQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOaWtraSBF
ZHdhcmRzIChAbmlra2llZHdhcmRzc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vbmlra2llZHdhcmRzc3Mvc3RhdHVzLzE3MDMwNTI1OTk4Nzg5
MTg0MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE2LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hcm9uayBhbmQgTWFyayBJbmdyYW0gZ2V0dGluZyB0aGUgY3Jvd2Qg
aHlwZWQgZm9yIFdlZXp5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9icjlCbExC
MmNPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYnI5QmxMQjJjTzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBOaWtraSBFZHdhcmRzIChAbmlra2llZHdhcmRzc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmlra2llZHdhcmRzc3Mvc3RhdHVzLzE3MDMw
NTcxODgzMjE3MTA1NzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy
IDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgUm9jayByZXR1cm5zISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2dlRnB3cUxpUkgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nZUZwd3FMaVJIPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE5pa2tpIEVkd2FyZHMgKEBuaWtraWVkd2FyZHNzcykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uaWtraWVkd2FyZHNzcy9zdGF0
dXMvMTcwMzA2MzY0MzQ1MTk5MDQxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T
ZXB0ZW1iZXIgMTYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZzZXQgb24tc2l0ZSDwn5GAIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by93Q2Mxekk4ZjNFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vd0NjMXpJOGYzRTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBOaWtraSBFZHdhcmRzIChAbmlra2llZHdhcmRzc3MpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmlra2llZHdhcmRzc3Mvc3Rh
dHVzLzE3MDMwNjUxMzYxNTQ1Mjk5NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
U2VwdGVtYmVyIDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgbW9tZW50IPCfpqwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L05VcVMxZ3M3SWEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OVXFTMWdzN0lhPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE5pa2tpIEVkd2FyZHMgKEBuaWtraWVkd2FyZHNzcykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uaWtraWVkd2FyZHNzcy9zdGF0
dXMvMTcwMzA4MDgxNDk3NDg0OTE2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T
ZXB0ZW1iZXIgMTYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgUm9jayB3YWxraW5nIG91dCB3ZWFyaW5nIE5vLiAyIPCfmI4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzhvcjhOSWRTelYiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS84b3I4TklkU3pWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5pa2tpIEVkd2FyZHMg
KEBuaWtraWVkd2FyZHNzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9uaWtraWVkd2FyZHNzcy9zdGF0dXMvMTcwMzA5MTg3MTYwMDIxODE5MT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTYsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDsmIzM5O0hlIHRhbGtlZCBhYm91dCBteSBtYW1hIHNvIGl0
JiMzOTtzIHdoYXQ/JiMzOTsgUGVyc29uYWwuJnF1b3Q7IDxicj48YnI+Q29h
Y2ggUHJpbWUgZ2V0cyB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DVUJ1ZmZzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENVQnVm
ZnNGb290YmFsbDwvYT4gZmFucyBjaGFudGluZyAmIzM5O3BlcnNvbmFsJiMz
OTsgb24gQmlnIE5vb24gS2lja29mZiDwn6as8J+koyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vaXVJbzIxZGFuSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2l1SW8yMWRh
bkg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIE5vb24gS2lja29mZiAoQEJOS29uRk9Y
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JOS29uRk9YL3N0YXR1
cy8xNzAzMDczMzQ1NTczNDA4OTUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl
cHRlbWJlciAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db3JzbyB0YWtlcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NVQnVmZnNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1VCdWZm
c0Zvb3RiYWxsPC9hPiBhcyBoaXMgNDAwdGggY2FyZWVyIGhlYWRnZWFyIHBp
Y2sg8J+mrCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQUV1dzcyeWU3ZiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL0FFdXc3MnllN2Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29sbGVn
ZSBHYW1lRGF5IChAQ29sbGVnZUdhbWVEYXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQ29sbGVnZUdhbWVEYXkvc3RhdHVzLzE3MDMwNzkyMDkz
OTkxMzY3Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE2LCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=