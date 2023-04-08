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WATCH: CU coach Deion Sanders, Shedeur Sanders and Cam'Ron Silmon-Craig

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As week 2 of spring practice comes to a close, head coach Deion Sanders, Shedeur Sanders and Cam'Ron Silmon-Craig met with reporters Saturday to discuss their progress this spring.

Watch the full media sessions here:

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