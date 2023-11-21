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WATCH: CU coach Deion Sanders and LB LaVonta Bentley discuss the final week

Head coach Deion Sanders and defensive coordinator Charles Kelly.
Head coach Deion Sanders and defensive coordinator Charles Kelly. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

With the end of the Buffs season just one game away, head coach Deion Sanders met with reporters to discuss the program's success in his first season, recruiting and the future.

Linebacker LaVonta Bentley also spoke during Tuesday's press conference on his experience at Colorado, the game against Washington State and more.

Check out Tuesday's full sessions in the final weekly press conference of the regular season below:

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