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WATCH: Colorado safety Cam'Ron Silmon-Craig reflects on the spring

Colorado DB Cam'Ron Silmon-Craig runs on the sidelines during a game last season.
Colorado DB Cam'Ron Silmon-Craig runs on the sidelines during a game last season. (Mark J. Rebilas | USA Today Sports)
Staff
CU Sports Report

Colorado is nearing the end of spring practice with the team's spring game approaching quickly at the end of the week. Tuesday, veteran defensive back Cam'Ron Silmon-Craig met with reporters to discuss how the rest of the spring has played out, what it's like to play for this CU coaching staff under new coordinator Robert Livingston and much more.

Watch the latest post-practice media session below:

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