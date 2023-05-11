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Podcast: Mizzou DE Arden Walker plus catching up with Craig and Nikki

Podcast with Nikki Edwards and Craig Meyer
Podcast with Nikki Edwards and Craig Meyer
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Craig Meyer and Nikki Edwards reunite to talk with Missouri DE transfer Arden Walker about his experience in the SEC, deciding on Colorado and more. (00:00 - 31:37)

After the interview, we discuss the Buffs' spring roster departures and additions as well as the most important position group needs.

Check out the full podcast below:

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