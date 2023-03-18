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{{ timeAgo('2023-03-18 12:45:06 -0500') }} basketball Edit

PHOTOS: Colorado defeats Seton Hall to advance in the NIT

Tristan da Silva elevates the ball toward the basket over a Seton Hall defender. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Tristan da Silva elevates the ball toward the basket over a Seton Hall defender. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Colorado escaped with a 1-point victory over Seton Hall to open the 2023 National Invitational Tournament.

Ethan Wright led the Buffaloes with a career high 18 points, while Tristan da Silva recorded 15 and Julian Hammond III scored 10.

Check out our best photos from the game. The Buffaloes will host the second round match of the NIT against Utah Valley University on Sunday at 7:30 MST.


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