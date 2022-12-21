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NSD Live: Colorado legend Kordell Stewart

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney is joined by former Buffs quarterback Kordell Stewart to break down the "Miracle at Michigan" and new Colorado head coach Deion Sanders.

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