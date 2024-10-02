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Deion Sanders, Colorado working on a big flip target in the Southeast

Sam Spiegelman
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Sam Spiegelman discusses a Southeast prospect that the Buffaloes are trying to lure away from USC - offensive tackle Carde Smith.

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