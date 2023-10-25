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WATCH: Tight ends coach Tim Brewster and Michael Harrison

Tight ends coach Tim Brewster at the podium on Oct. 25.
Tight ends coach Tim Brewster at the podium on Oct. 25. (NIkki Edwards/Youtube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As Colorado's road trip to UCLA approaches, Buffs tight ends coach Tim Brewster and tight end Michael Harrison met with reporters Wednesday to discuss the mistakes and inconsistencies that took place in the Stanford game as they now turn their attention to the Bruins.

Watch Wednesday's full media sessions below:

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