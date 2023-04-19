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WATCH: Sal Sunseri and Kordell Stewart talk after Wednesday's practice

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado defensive line coach Sal Sunseri met with reporters Wednesday to discuss the expectations of his group this season. CU legend Kordell Stewart also met with the media Wednesday to provide extensive insight on head coach Deion Sanders' impact on the Buffs' football program.

Watch the full media sessions from Wednesday with Sunseri and Stewart below:

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