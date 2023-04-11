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WATCH: OL coach Bill O'Boyle and safety Trevor Woods talk after practice

OL coach Bill O'Boyle instructing players during practice.
OL coach Bill O'Boyle instructing players during practice. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Not one Colorado offensive lineman has earned a number yet, and OL coach Bill O'Boyle discusses what he's looking for out of the group and what specific players are bringing to the table. Safety Trevor Woods has earned his number, and he discusses how he's adapting to Colorado's new system and staff.

Watch the full sessions from Tuesday's spring practice below:

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