News More News
{{ timeAgo('2023-04-13 13:12:01 -0500') }} football Edit

WATCH: LB coach Andre' Hart, Jordan Domineck and LaVonta Bentley

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado linebackers coach Andre' Hart, defensive end Jordan Domineck and linebacker LaVonta Bentley took the podium on Thursday after the team's latest spring practice. Hart reviewed Bentley's progress this spring and how the entire defense is coming together. Bentley and Domineck discuss earning their numbers and their decisions to come play for the Buffs after beginning their careers at other colleges.

Watch the full media sessions from after Thursday's practice below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}