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WATCH: Head coach JR Payne and Quay Miller talk Day 1 of practice

Head coach JR Payne at the CU Events Center.
Head coach JR Payne at the CU Events Center. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

With multiple veterans returning, two transfers from Michigan and Missouri and a substantial group of young talent, head coach JR Payne and the Buffs are gearing up for another highly-anticipated season.

Payne and Quay Miller met with reporters Tuesday to discuss Colorado's tournament run last year, playing national champion LSU for their first game and more.

Watch Tuesday's full sessions from the first day of official practice below:

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