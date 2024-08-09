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WATCH: Head coach Deion Sanders, Shilo and Shedeur Sanders at CU Media Day
Nicolette Edwards
•
CUSportsReport
Staff Writer
Head coach Deion Sanders had much to say on the state of the team as he spoke with reporters at CU's Fall Media Day. Topics ranging from Colorado's upcoming open practice at All City Stadium, the Buffs' cornerbacks and expectations this season were all addressed Friday.
Buffs quarterback Shedeur Sanders and safety Shilo Sanders joined their head coach as they discussed the installs on both sides of ball, how fall camp is going for them and more.
Check out Friday's media availabilities below:
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