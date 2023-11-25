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WATCH: Head coach Deion Sanders, Ryan Staub, Shane Cokes postgame pressers

Head coach Deion Sanders on the field Rice-Eccles Stadium on Nov. 25
Head coach Deion Sanders on the field Rice-Eccles Stadium on Nov. 25 (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

After the Colorado Buffaloes fell 23-17 in their season finale against Utah, head coach Deion Sanders discussed the future and foundation of the program, recruiting, Shedeur Sanders, the coaching staff and much more.

As Sanders touched on a variety of topics, Ryan Staub and Shane Cokes also spoke about Sanders impact on Colorado, their performances at Utah and what the future may hold.

Watch Saturday's postgame press conferences below:

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