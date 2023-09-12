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WATCH: Head coach Deion Sanders and Xavier Weaver talk CSU

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As the Rocky Mountain Showdown approaches, head coach Deion Sanders and Xavier Weaver discuss Colorado State, the Buffs' national attention and turning the page on Nebraska.

Watch Tuesday's full sessions below:

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