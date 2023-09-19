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WATCH: Head coach Deion Sanders, Shilo Sanders discuss losing Travis Hunter

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and Shilo Sanders met with reporters for the first time since Saturday's overtime victory over Colorado State to discuss the events following losing Travis Hunter to an injury, preparing for Oregon and more.

Watch Tuesday's full sessions below:

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