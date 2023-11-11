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WATCH: Head coach Deion Sanders and Shedeur after loss to Arizona

Head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders standing on the sideline on Nov. 11.
Head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders standing on the sideline on Nov. 11. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders met with reporters after Colorado's 34-31 loss against Arizona.

Watch the full sessions below:

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