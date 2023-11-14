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WATCH: Head coach Deion Sanders, Amari McNeill and Cam'Ron Silmon-Craig

Head coach Deion Sanders running out on the field
Head coach Deion Sanders running out on the field (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders addressed Texas A&M coaching rumors, the robbery at UCLA, preparing for Washington State and more during his weekly media address Tuesday.

In addition to hearing from the Buffs' head coach, safety Cam'Ron Silmon-Craig and defensive lineman Amari McNeill also spoke during Tuesday's press conferences about their experiences with the defense at this point in the season.

Watch Tuesday's media sessions below:

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