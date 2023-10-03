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WATCH: CU head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders talk on Tuesday

Head coach Deion Sanders standing on the sideline on Sept. 30.
Head coach Deion Sanders standing on the sideline on Sept. 30. (Nigel Amsotck/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As Colorado prepares for Arizona State, head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders met with reporters Tuesday to discuss the Buffs' expectations this week and much more.

Watch Tuesday's full media sessions below:

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