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WATCH: CU head coach Deion Sanders and Mark Vassett talk after practice

Head coach Deion Sanders during the press conference on Nov. 7.
Head coach Deion Sanders during the press conference on Nov. 7. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and the Buffs are looking to get their first win since Oct. 7 in their last home game Saturday against Arizona.

Sanders discusses the play calling, Shedeur Sanders' health status and more. Punter Mark Vassett also spoke on Tuesday on his progression this season.

Watch Tuesday's sessions below:

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