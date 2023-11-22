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WATCH: Colorado DE Arden Walker and RB Sy'veon Wilkerson talk season finale

Arden Walker and the defense running out on the field.
Arden Walker and the defense running out on the field. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

The Buffs have one final game against Utah before their season ends, and Arden Walker and Sy'veon Wilkerson met with reporters Wednesday to discuss their experiences in their first seasons at CU and more.

Watch Wednesday's full media sessions below:

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