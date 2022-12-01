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PHOTOS: Our best shots from Colorado's win over Yale on Sunday

Nigel Amstock
Staff writer

As Colorado gets ready to return to the court Thursday night against Arizona State, check our photo gallery from the Buffs' win over Yale on Sunday.



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