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Colorado adds Florida State edge rusher Derrick McLendon II

DL Derrick McLendon II and brother 2026 DB DJ McLendon in Boulder over the April 22 weekend.
DL Derrick McLendon II and brother 2026 DB DJ McLendon in Boulder over the April 22 weekend.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As Colorado’s mass exodus continues, the Buffs added Florida State defensive line transfer Derrick McLendon Wednesday to fill one of the many scholarship spots.

McLendon is entering his fourth season this year after having a productive sophomore campaign with 37 tackles, 5 tackles for loss and 3.5 sacks for the Seminoles in 2022. The 6-foot-4, 245 defensive lineman started in 12 games for FSU and played in all 13.

He originally signed with the Seminoles back in 2019 as a three-star recruit out of Tucker, Georgia. With limited players in the defensive line group as of now (4), McLendon could likely be a starter from the time he steps on campus in Boulder after playing in 38 games already in his college career.

McLendon and FSU teammate, senior linebacker Brendan Gant, both made the trip out to Boulder over the weekend.

The Buffs remain in need of new players to help bolster the defensive front as those position groups have been greatly impacted by departures through portal with six lineman and six linebackers leaving this spring.

“When we release the list of guys that we already got coming in then everybody will understand,” head coach Deion Sanders said in an interview on the Pat McAfee Show on Wednesday when asked about the wave of post-spring departures.

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