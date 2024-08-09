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Analysis: Nikki Edwards and Troy Finnegan recap CU Sports Media Day
Nicolette Edwards
•
CUSportsReport
Staff Writer
After an eventful fall sports media day, CU Sports Report's Nikki Edwards and Troy Finnegan break down their findings and conversations with head coach Deion Sanders and a variety of players.
Check out their analysis and thoughts below:
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