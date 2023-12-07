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What five-star Jordan Seaton committing to Colorado means for the Buffs

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Adam Friedman and Adam Gorney break down 5-star Jordan Seaton's commitment to Colorado and what it means for the Buffs on the recruiting trail, in the transfer portal, and for the 2024 season.

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