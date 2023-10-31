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WATCH: Tuesday pressers with head coach Deion Sanders and Shilo Sanders

Head coach Deion Sanders during a press conference on Oct. 31.
Head coach Deion Sanders during a press conference on Oct. 31. (Nikki Edwards/YT)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

After a loss at UCLA on Saturday as well as a theft at the Rose Bowl, head coach Deion Sanders provided a statement on the robbery that occurred after the game, the offensive line's performance and much more.

Watch Tuesday's media sessions below:

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