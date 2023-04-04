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WATCH: Tim Brewster, Seydou Traore and Buffs' kickers talk after practice

Tight ends coach Tim Brewster speaks with the media on March 4.
Tight ends coach Tim Brewster speaks with the media on March 4.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

The Buffs are back from spring break and spring practice is back in full swing. Tight ends coach Tim Brewster, TE Seydou Traore and CU's kickers, Jace Feely, Alejandro Mata and Cristiano Palazzo spoke at the podium for their first day back Tuesday.

Watch the full media sessions below:

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