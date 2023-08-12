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WATCH: Interviews from Colorado Fall Media Day

Dylan Edwards and Nikki Edwards talk at Fall Media Day
Dylan Edwards and Nikki Edwards talk at Fall Media Day (Nikki Edwards/Youtube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Buffs new and old had a lot to share during the team’s fall media day Friday.

We caught up with Dylan Edwards, Marvin Ham II, Michael Harrison and the specialists to discuss their experiences in Boulder, how training camp is going and much more.

Watch the full sessions below:

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