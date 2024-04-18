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WATCH: Head coach Deion Sanders, Shedeur and Shilo Sanders discuss spring
Nicolette Edwards
•
CUSportsReport
Staff Writer
Head coach Deion Sanders and the Buffs are into the second half of their spring schedule, and Thursday Sanders and his sons, Shedeur and Shilo, met with the media to discuss recruiting, the transfer portal and much more as Colorado approaches its spring game next week.
Check out Thursday's media sessions below:
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