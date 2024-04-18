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WATCH: Head coach Deion Sanders, Shedeur and Shilo Sanders discuss spring

Head coach Deion Sanders speaks with reporters at his press conference on April 18.
Head coach Deion Sanders speaks with reporters at his press conference on April 18. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and the Buffs are into the second half of their spring schedule, and Thursday Sanders and his sons, Shedeur and Shilo, met with the media to discuss recruiting, the transfer portal and much more as Colorado approaches its spring game next week.

Check out Thursday's media sessions below:

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