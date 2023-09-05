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WATCH: Head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders talk Nebraska rivalry

Head coach Deion Sanders at the TCU game on Sept. 2
Head coach Deion Sanders at the TCU game on Sept. 2 (Nigel Amstock/CU Sports Repot)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and the Buffs are playing against their most iconic rival on Saturday, Nebraska. Sanders and Shedeur Sanders discuss the importance of the rivalry, their takeaways from TCU and more.

Watch Tuesday's full sessions below:

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