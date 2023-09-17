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WATCH: Head coach Deion Sanders and players on defeating CSU in overtime

Head coach Deion Sanders on the field during the Rocky Mountain Showdown on Sept. 17
Head coach Deion Sanders on the field during the Rocky Mountain Showdown on Sept. 17 (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

On top of the craziness of ESPN's College Game Day and Big Noon, Colorado beat Colorado State 43-35 in a spectacular OT thriller in the Rocky Mountain Showdown.

Check out the postgame pressers with head coach Deion Sanders, Shedeur Sanders, Shilo Sanders and Alejandro Mata below:

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