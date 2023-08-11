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WATCH: HC Deion Sanders, Shedeur and Shilo Sanders, Travis Hunter

Head coach Deion Sanders during a press conference.
Head coach Deion Sanders during a press conference. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As Week 2 of fall camp comes to a close, head coach Deion Sanders highlighted players and position groups that are coming along.

Defensive back Shilo Sanders addressed the local media for the first time Friday and discussed working with defensive coordinator Charles Kelly, and Shedeur Sanders and Travis Hunter spoke on their progress this fall camp as part of Colorado's fall media day event.

Watch the full interviews here:

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