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WATCH: Defensive ends coach Nick Williams and Jordan Domineck talk CSU

Nick Williams at the podium on Wednesday, Spet. 13.
Nick Williams at the podium on Wednesday, Spet. 13. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado's defense made some strides from its trip to Fort Worth in Week 1 and its game at Folsom Field in Week 2. Defensive ends coach Nick Williams and outside linebacker Jordan Domineck met with reporters Wednesday to discuss how the defense adjusted, the rivalry between CU and CSU and more.

Watch Wednesday's sessions below:

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