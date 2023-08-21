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WATCH: DC Charles Kelly and Shilo Sanders

Defensive coordinator Charles Kelly at the podium on Monday, Aug. 21.
Defensive coordinator Charles Kelly at the podium on Monday, Aug. 21.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As the Buffs' first game is on the horizon, defensive coordinator Charles Kelly met with reporters Monday to discuss how the defense is coming together, specific players, how he is going about establishing the secondary and more.

Shilo Sanders was one of the many names Kelly mentioned during Monday's availability, and Sanders breaks down what he's seeing from the secondary side of things and preparing for TCU.

Watch Monday's full sessions below:

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