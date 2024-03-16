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WATCH: Colorado's Pac-12 Championship postgame press conference

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado's eight-game win streak game to a difficult end Saturday night as Colorado fell to fourth-seeded Oregon. After the game, Buffs head coach Tad Boyle and players Tristan da Silva and KJ Simpson discussed the game and much more.

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