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WATCH: Colorado DC Charles Kelly talks at Pac-12 Media Day

CU Sports Report
Staff

LAS VEGAS — Colorado defensive coordinator Charles Kelly stepped in for head coach Deion Sanders at Friday's Pac-12 Media Day at Resorts World in Las Vegas. Sanders is recovering from recent surgery, so Kelly took the main stage at Zouk Nightclub to answer questions from reporters ahead of the Buffs' first season under their new staff.

Watch the entire main stage media session in the video below:

Prior to his time on the main stage, Kelly met with a small group of reporters to dive into the offseason some more and look ahead to training camp.

Watch those videos below:

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