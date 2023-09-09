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WATCH: Deion Sanders, Shedeur Sanders and others discuss Saturday's win

Head coach Deion Sanders standing at Folsom for the Buffs' home-opener
Head coach Deion Sanders standing at Folsom for the Buffs' home-opener (NIgel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and the Buffs took Saturday's game personally and executed as such as the Buffs came away with 36-14 victory over rival Nebraska.

Watch Saturday's full post-game media sessions below:

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