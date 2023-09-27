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Top ranked OL Jordan Seaton set for OU trip & looking at another SEC visit

Jordan Seaton
Jordan Seaton (Adam Friedman/Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Jordan Seaton is in the thick of an important stretch in his recruitment. The top ranked offensive lineman in the nation is prepping for an official visit to Oklahoma this weekend after visiting Colorado for their game against Colorado State two weekends ago.

Seaton, who plays for Bradenton (Fla.) IMG Academy, has official visits set for Ohio State, Florida, and Oregon and one SEC school might get added to that list soon.

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