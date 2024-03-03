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Senior night postgame press conferences

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Tristan da Silva and Luke O'Brien ended their final regular season home game at Colorado on a high note with an 81-71 win over Stanford Sunday evening.

Da Silva and O'Brien then met with the media to break down the evening while head coach Tad Boyle discussed their impact on the team and more. Check out the press conferences below:

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