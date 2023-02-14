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Rivals250 DE Brandon Davis-Swain on dropping a top 11, future plans

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with Rivals 250 Detroit native Brandon Davis-Swain to discuss his recently released top 11 of Purdue, Penn State, Michigan, Colorado, Pitt, Tennessee, Auburn, Notre Dame, Wisconsin, Kentucky and USC.

The nation's No. 4 strongside defensive end talks about the decision to narrow his list, a recent visit to Colorado, meeting coach Prime, future visit plans, commitment timeline and more.

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