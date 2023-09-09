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Rivals predictions for Nebraska at No. 22 Colorado
As a fresh addition to the national rankings and all the buzz of the college football world this week, No. 22-ranked Colorado has the Saturday afternoon spotlight for its showdown with Nebraska.
Rivals' Adam Gorney, Corey Gibson and John Garcia Jr. make their predictions for the game here:
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