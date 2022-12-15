News More News
{{ timeAgo('2022-12-15 12:58:43 -0600') }} football Edit

Respect My Decision Podcast: Pac-12 guru Ryan Young talks Coach Prime

Adam Gorney and Ryan Young
Rivals.com

Pac-12 guru and CUSportsReport.com publisher Ryan Young joins Adam Gorney on his weekly podcast to talk about the impact Deion Sanders is already having on the Buffaloes and the entire CFB landscape.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH COLORADO FANS AT CUSPORTSREPORT.COM


*****

THE TRANSFER PORTAL IS OPEN! DON'T MISS OUR COVERAGE ...

Rivals Transfer Ranking & Transfer Tracker | Latest news | Transfer Portal Message Board | Rivals Transfer Portal Twitter

*****

MORE RIVALS PODCAST INTERVIEWS: Colorado assistant coach Tim Brewster | Woody Wommack on Alabama-Mississippi All-Star Game | Longtime CFB coach Kevin Cosgrove | AuburnSports.com's Bryan Matthews | Vandy coach Clark Lea | Arizona coach Jedd Fisch | Wisconsin interim coach Jim Leonhard | Washington coach Kalen DeBoer | Rivals.com's Nick Harris | AggieYell.com publisher Mark Passwaters | Notre Dame coach Marcus Freeman | VolReport.com publisher Tyler Mansfield | Tennessee offensive coordinator Alex Golesh | Nebraska interim coach Mickey Joseph | Illinois coach Bret Bielema | Minnesota coach PJ Fleck

*****

TRANSFER PORTAL: Latest news | Message board | Transfer ranking | Transfer Tracker

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}