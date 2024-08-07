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Respect My Decision Podcast: Colorado controversy, Southeast buzz

Adam Gorney, Greg Smith, Dave Berry
Rivals.com
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Adam Gorney is joined by CUSportsReport.com's Nikki Edwards to discuss the recent Athlon Sports report detailing an alleged culture of violence in the Colorado locker room.

Then, Sam Spiegelman joins Greg Smith to discuss the latest news in recruiting in the Southeast region, specifically Tennessee's recent success, Auburn on a roll and how things are going at Alabama under new head coach Kalen DeBoer.

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